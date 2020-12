Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Messi pourrait tourner en faveur du PSG !

Publié le 27 décembre 2020 à 20h15 par Th.B.

Le PSG serait toujours en course pour s’attacher les services de Lionel Messi à l’instar de Manchester City et au contraire de l’Inter. Et pour attirer le capitaine du FC Barcelone, le PSG pourrait bien se servir de Mauricio Pochettino.

Lionel Messi ne devrait pas poursuivre sa carrière au FC Barcelone. C’est du moins la tendance de ces dernières semaines. Depuis la déclaration de Neymar à ESPN Argentine au début du mois de décembre dans laquelle la star brésilienne a grandement ouvert la porte du PSG à Messi, le capitaine du FC Barcelone est régulièrement annoncé du PSG bien que Manchester City resterait en embuscade. Samedi, The Athletic annonçait d’ailleurs que des discussions avec le clan Lionel Messi était prévu courant janvier, moment où il sera dans la possibilité de mener les premières négociations pour son avenir, compte tenu que son contrat arrivera à expiration en juin prochain au FC Barcelone. L’Inter de son côté ne serait plus dans le coup si l’on en croit les informations du Corriere dello Sport. Concernant les chances du PSG de rafler la mise dans cette opération, elles seraient conséquentes dans l’esprit des dirigeants parisiens et augmenteraient considérablement avec l’arrivée de Mauricio Pochettino à la tête de l’effectif.

Avec Pochettino, le PSG y croit pour Messi !