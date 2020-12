Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De Tuchel à Pochettino, le plan d’action de Doha révélé !

Publié le 27 décembre 2020 à 18h30 par Th.B.

Annoncé sur la sellette depuis plusieurs semaines désormais, Thomas Tuchel a été remercié dans la nuit de mercredi à jeudi comme le10sport.com vous l’a confirmé, par la direction du PSG. Une éviction qui était dans l’air et qui a été confirmée par deux joueurs du PSG. À présent, place à Mauricio Pochettino, un choix bien réfléchi par le Paris Saint-Germain.

Ça lui pendait au nez, mais depuis jeudi, c’est officieusement fait. Bien que le PSG n’ait toujours pas officialisé la chose, Thomas Tuchel n’est plus l’entraîneur parisien alors qu’il était contractuellement lié au club jusqu’en juin prochain. Les médias se sont succédés pour annoncer la nouvelle jeudi en fin de matinée avant que le10sport.com confirme la tendance en annonçant d’ailleurs un accord trouvé entre les dirigeants du PSG et Mauricio Pochettino pour un contrat de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2023. Dans al foulée, Kylian Mbappé remerciait Thomas Tuchel sur son compte Instagram avant que Timothée Pembélé n’en fasse de même. La page Thomas Tuchel semble donc être tournée au PSG. Ayant effectué des débuts convaincants, Thomas Tuchel semblait avoir entamé une partie de son crédit lors de l’improbable élimination en 1/8èmes de finale face à Manchester United au Parc des princes en 2019. Par la suite, ses idées ont semblé plus vagues et sa prise de bec interposée avec Leonardo concernant le dernier mercato estival n’ont pas arrangé son cas. Mais là ne réside pas l’unique raison du choix du PSG de se séparer du technicien allemand à 6 mois de la fin de son contrat.

Le Bayern, le début de la fin pour Tuchel

Goal a fait un point sur les raisons du départ de Thomas Tuchel ce dimanche. D’après les informations récoltées par le média, le technicien allemand avançait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis la défaite en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. L’épisode du mercato avec Leonardo aurait bel et bien précipité sa chute, une information confirmée par Le Parisien ces dernières heures. Goal explique en outre que bien que le timing du licenciement puisse poser question de l’extérieur, l’occasion était parfaite en interne au vu de la trêve hivernale afin de tourner la page Tuchel.

Pochettino, un choix évident et pas porté par le sentiment