Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier désaccord entre Pochettino et Leonardo ?

Publié le 27 décembre 2020 à 14h30 par A.C.

Mauricio Pochettino, nouveau coach du PSG, ne semble pas être totalement d’accord avec les plans de Leonardo pour cet hiver.

Si ce n’est pas encore officiel, ce n’est plus un secret. Thomas Tuchel n’est plus l’entraineur du Paris Saint-Germain, puisque comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Leonardo l’a débarqué après le match contre Strasbourg (4-0). Nous vous avons également dévoilé l’identité de son successeur, puisque Mauricio Pochettino a signé un contrat de deux ans et demi en faveur du PSG, club dont il a porté les couleurs en tant que joueur. Et à peine arrivé, l’ancien de Tottenham aurait déjà réclamé le recrutement de quelques joueurs ! Selon nos informations, Pochettino souhaite voir Dele Alli le suivre au PSG. L’Anglais est en difficulté avec José Mourinho à Tottenham et un départ à Paris, où il retrouverait l’entraineur qui l’a lancé, pourrait marquer un tournant dans sa carrière.

Leonardo pousse pour l’échange Eriksen/Paredes...

En Italie, on pense plutôt à des retrouvailles entre Mauricio Pochettino et Christian Eriksen au Paris Saint-Germain. Il faut dire que le Danois, ancien maitre à jouer du Tottenham de Pochettino, est en grande difficulté à l’Inter et changera de club au cours du mois de janvier. D’après les informations de Tuttosport , l’Inter aurait d’ailleurs déjà proposé le joueur au PSG et souhaiterait boucler un prêt de six mois, avec une option d’achat en faveur des Parisiens. Toutefois, les Nerazzurri souhaitent voir un joueur du PSG faire le chemin inverse. Il s’agit selon Il Corriere dello Sport et La Gazzetta dello Sport de Leandro Paredes, très apprécié par Antonio Conte et poussé vers la sortie par Leonardo.

Mais Pochettino ne veut pas lâcher Paredes !