Mercato - PSG : Le licenciement de Tuchel se complique !

Publié le 27 décembre 2020 à 11h15 par A.M.

Bien que rien ne soit officiel pour le moment, Thomas Tuchel s'est vu notifier son licenciement par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Malgré tout, les discussions trainent en longueur et aucun accord n'a été conclu.

Après la victoire du PSG contre Strasbourg (4-0), Thomas Tuchel a été reçu par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi qui lui ont signifié qu'il était licencié. Un coup de tonnerre puisqu'après une première partie de saison en dents de scie, l'Allemand semblait être bien parti pour honorer son contrat jusqu'à son terme, à savoir le 30 juin prochain. Mais le PSG a décidé d'accélérer le processus en se séparant de Thomas Tuchel afin de nommer Mauricio Pochettino. Et bien que tout soit acté en interne, rien n'est officiel pour l'instant.

Les négociations s'éternisent