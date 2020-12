Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’annonce lourde de sens de Piqué sur l’avenir de Messi !

Publié le 27 décembre 2020 à 19h00 par Th.B.

Coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Gerard Piqué n’a pas caché le fait qu’un départ de son capitaine serait dur à digérer tout en laissant entendre que cette option est une véritable possibilité en l’état.

Le FC Barcelone pourrait voir Lionel Messi quitter le seul club professionnel qu’il a connu dans sa carrière. De par sa situation contractuelle qui court jusqu’en juin prochain, et la présence du PSG ainsi que de Manchester City sur le dossier, rien n’assure que le club blaugrana parviendra à conserver Lionel Messi. Certes, certains candidats à la présidence du FC Barcelone à l’image de Victor Font et de Joan Laporta font de sa prolongation une véritable priorité. Cependant, son départ pourrait bel et bien se profiler. Les projets du PSG et de Manchester City et les plans des deux clubs pour l’après-carrière de Messi plairaient au principal intéressé. Proche de son capitaine et coéquipier de longue date au FC Barcelone, Gerard Piqué est monté au créneau.

« Ce serait très difficile s'il partait »