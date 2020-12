Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Mbappé très énervés en interne ?

Publié le 28 décembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Remercié oralement ces derniers jours pas le PSG, Thomas Tuchel aurait pourtant disposé de soutiens de taille au sein du vestiaire comme Neymar et Kylian Mbappé.

Après plusieurs mois de spéculations et d’incertitude, la direction du PSG a finalement tranché juste avant Noël : Thomas Tuchel a été limogé de son poste d’entraîneur, alors que son contrat dans la capitale courait jusqu’en juin prochain. Et avant même que la nouvelle ne soit officialisée par le PSG, Kylian Mbappé a réagi sur le départ de Tuchel via les réseaux sociaux avec un vibrant hommage : « C'est malheureusement la loi du football, mais personne n'oubliera votre passage ici. Vous avez écrit une belle ligne de l'histoire du club et je vous dis merci coach ». Et Mbappé n’est pas la seule star du PSG a semblé affectée par le départ si soudain de Tuchel…

Neymar aurait été très touché