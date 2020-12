Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel pourrait suivre les traces de Thiago Silva !

Publié le 28 décembre 2020 à 10h45 par A.D. mis à jour le 28 décembre 2020 à 10h50

Alors qu'il aurait trouvé un accord avec le PSG pour son licenciement, Thomas Tuchel devrait retrouver un club dès cet hiver en Angleterre. Selon la presse allemande, l'ancien du Borussia Dortmund pourrait rejoindre Thiago Silva du côté de Chelsea.

Thomas Tuchel n'a pas reçu le plus beau des cadeaux de Noël de la part du PSG. Après la victoire face à Strasbourg (4-0) le 23 décembre, les têtes pensantes parisiennes ont annoncé au technicien allemand qu'il n'allait pas finir la saison sur le banc rouge et bleu. Sous contrat jusqu'au 30 juin, Thomas Tuchel aurait trouvé un accord à 6M€ pour son licenciement selon Sport Bild . Toujours selon le média allemand, le coach de 47 ans ne devrait pas rester longtemps sans club, puisqu'il serait prêt à reprendre du service dès cet hiver et pourrait poser ses valises en Angleterre dans un avenir très proche. Si Sky Sport a évoqué un intérêt d'Arsenal et de Manchester United dernièrement, Thomas Tuchel aurait également une autre piste concrète en Premier League.

Thomas Tuchel pourrait rebondir à Chelsea