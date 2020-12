Foot - Mercato - Atlético Madrid

Mercato - Atlético Madrid : Le successeur de Diego Costa déjà trouvé ?

Publié le 28 décembre 2020 à 10h10 par La rédaction

Alors que Diego Costa aurait demandé à résilier son contrat, l'Atletico Madrid pourrait accélérer sur Arkadiusz Milik. L'attaquant polonais pourrait débarquer dès cet hiver.