Mercato - PSG : Lionel Messi se livre sur un retour de Neymar au FC Barcelone !

Publié le 28 décembre 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Ancien compère de Lionel Messi au FC Barcelone avant de rejoindre le PSG en 2017, Neymar continue d’être annoncé dans le viseur du club catalan. Mais Messi semble avoir du mal à croire à un retour de l’attaquant brésilien…

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar semble encore loin d’avoir fixé son avenir avec le club de la capitale, d’autant que certains candidats à la présidence du FC Barcelone ont fait de la star brésilienne un véritable argument de campagne. Mais Neymar pourra-t-il retourner au Barça dans les prochains mois ? Lionel Messi, dans un large entretien accordé à La Sexta dimanche, a livré ses vérités sur le numéro 10 brésilien du PSG.

« Ce sera difficile, il n’y a pas d’argent… »