Mercato - PSG : Lionel Messi répond à l’énorme appel du pied de Neymar !

Publié le 27 décembre 2020 à 22h45 par Th.B. mis à jour le 27 décembre 2020 à 22h48

Dans son silence depuis plusieurs semaines alors que Neymar l’avait interpellé pour qu’il le rejoigne au PSG, Lionel Messi a tempéré les mots de la star du Paris Saint-Germain.

« J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ». Au micro d’ ESPN Argentine, dans la foulée de la victoire du PSG sur la pelouse d’Old Trafford face à Manchester United le 2 décembre dernier en Ligue des champions, Neymar ouvrait clairement la porte à une arrivée de Lionel Messi au PSG. Son contrat courant jusqu’en juin prochain et une prolongation ne semblant pas se dessiner dans les semaines à venir, le PSG pourrait frapper fort avec le capitaine du FC Barcelone. Interrogé sur la bombe lâchée par Neymar, Lionel Messi a calmé le jeu.

« On devrait demander à Neymar pourquoi il a dit que nous allions jouer ensemble »