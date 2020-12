Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un indésirable de Koeman pourrait rebondir en Premier League !

Publié le 27 décembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Contraint de dégraisser son effectif avant de se renforcer, le FC Barcelone devrait pousser plusieurs indésirables vers la sortie cet hiver. Au sommet de la liste, Junior Firpo susciterait l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League, prêts à payer le prix fort.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone avec la volonté de recruter, Ronald Koeman n’a finalement pas obtenu les renforts souhaités cet été. Qu’à cela ne tienne, la vitrine hivernale ouvrira ses portes très bientôt, et les Blaugrana ont quelques idées. Mais avant d’investir sur des profils comme Eric Garcia ou Memphis Depay, le Barça doit vendre. C’est pourquoi les joueurs les moins utilisés, comme Carles Aleña, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho ou encore Junior Firpo sont priés de faire leurs valises. Et ce dernier dispose de nombreux prétendants, avec notamment un intérêt poussé de l'Inter Milan.

West Ham et Wolverhampton sur Junior Firpo ?