Mercato - Barcelone : Nouvelles révélations fracassantes sur une arrivée de Messi au PSG !

Publié le 27 décembre 2020 à 20h30 par B.C.

Alors qu’une interview de Lionel Messi sera diffusée ce dimanche soir à la télévision espagnole, le journaliste Jordi Évole a apporté des précisions importantes sur celles-ci…

Désireux de quitter le FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi est finalement resté en Catalogne sans pour autant prolonger son bail. L’Argentin pourra donc rejoindre le club de son choix à l’issue de la saison et même entamer les négociations dès le 1er janvier prochain. Un énorme danger pour le club culé, et les différents pré-candidats à la succession de Josep Maria Bartomeu souhaitent éviter la réalisation de ce scénario. Ainsi, les déclarations se multiplient concernant l’avenir de Lionel Messi, qui est devenu l’une des armes de campagne des différents prétendants à la présidence du FC Barcelone. Mais la situation de Lionel Messi est suivie de près par d’autres mastodontes européens. Alors que Manchester City semblait favori en cas de départ, le PSG est revenu dans la course, notamment avec la bombe lâchée par Neymar au début du mois après la victoire parisienne sur la pelouse de Manchester United. « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble » a-t-il lâché au micro d 'ESPN . Une annonce qui a fait du bruit, et aux yeux de certains, l’arrivée de Mauricio Pochettino pourrait également placer sur de bons rails le PSG. Selon les informations du journaliste Alfredo Martinez, l’état-major qatari compterait sur l’arrivée prochaine du tacticien argentin pour convaincre Lionel Messi de rejoindre le Parc des Princes dans les prochains mois, mais cela pourrait être peine perdue.

Les élections devraient être déterminantes pour le choix final de Messi