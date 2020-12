Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord enfin trouvé pour le licenciement de Tuchel ?

Publié le 27 décembre 2020 à 19h45 par La rédaction

Si le PSG n’a pas encore officialisé le départ de Thomas Tuchel, son départ est d’ores et déjà acté. Le club de la capitale aurait déjà trouvé un accord avec l’entraîneur allemand sur son indemnité de licenciement.

Thomas Tuchel n’aura finalement pas passé l’hiver. Avec des résultats en dents de scie depuis le début de la saison, et une relation de plus en plus conflictuelle avec Leonardo, l’entraîneur allemand semblait voué à quitter le PSG à l’issue de son contrat en juin. Mais à la surprise générale, au lendemain d’une victoire convaincante au Parc des Princes face à Strasbourg (4-0), la presse a massivement annoncé la mise à pied de l’ancien coach du Borussia Dortmund. Si le PSG n’a toujours pas officialisé le licenciement de son entraîneur, son successeur sera sauf surprise Mauricio Pochettino. comme vous l'a confirmé le10sport.com.

Un accord à 6M€ pour le licenciement de Tuchel ?