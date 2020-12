Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé totalement relancé par Pochettino ?

Publié le 27 décembre 2020 à 19h30 par B.C.

Alors que le PSG cherche à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022, l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc de touche en lieu et place de Thomas Tuchel pourrait avoir son importance dans ce dossier. Explications.

Les temps sont rarement calmes au sein du PSG, et les jours qui viennent de s’écouler en sont une nouvelle fois la preuve. Au lendemain de la victoire face à Strasbourg, l’annonce du départ de Thomas Tuchel par différents médias a eu l’effet d’une bombe, même si l’on savait le tacticien allemand menacé. Dans la foulée, le10sport.com vous a confirmé le départ de Thomas Tuchel et l’arrivée imminente de Mauricio Pochettino, qui va rejoindre le PSG pour deux ans et demi. Après un premier passage en tant que joueur dans la capitale (2001-2003), l’Argentin retrouve donc Paris comme il le souhaitait, et cela pourrait avoir son importance dans plusieurs dossiers. D’après nos informations exclusives, l’ancien coach de Tottenham aurait ciblé Dele Alli (Tottenham) comme priorité pour cet hiver, tandis que Tuttosport indique ce dimanche que Paulo Dybala (Juventus) serait dans son viseur pour le prochain mercato estival. Néanmoins ce dossier pourrait dépendre du choix de Kylian Mbappé pour son avenir.

Pour la presse espagnole, le départ de Tuchel pourrait précipiter celui de Mbappé