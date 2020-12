Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une issue surprenante pour ce coup proposé par Di Maria ?

Publié le 27 décembre 2020 à 19h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain lorgnerait Alejandro Gomez, capitaine de l’Atalanta annoncé tout proche d’un départ.

L’histoire d’Alejandro Gomez à l’Atalanta avait tout de l’idylle. Pourtant, le capitaine est désormais persona non grata à Bergame. Lui et Gian Piero Gasperini semblent irréconciliables et en Italie on assure qu’un départ est la seule solution. Le Paris Saint-Germain a flairé le bon coup et l’arrivée de Mauricio Pochettino pourrait d’ailleurs confirmer cette piste. En Italie, l’Inter et le Milan AC seraient également sur les traces d’El Papu Gomez, sans oublier l’AS Roma et le Napoli.

Et si Papu Gomez restait finalement à Bergame ?