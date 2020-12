Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut y croire pour ce coup proposé par Di Maria !

Publié le 27 décembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Désireux de quitter l'Atalanta après une altercation avec son entraîneur, Papu Gomez souhaiterait rester en Italie. Malgré sa préférence, aucune porte ne serait fermée et toutes les issues seraient encore viables.

Grand artisan de la réussite de l'Atalanta ces derniers mois, Papu Gomez survole les parties de sa classe et de sa facilité à se défaire des défenses italiennes. Mais le joueur est en froid avec son entraîneur Gian Piero Gasperini après une altercation lors du match contre Midjtylland. L'Atalanta ne semble ainsi plus pouvoir conserver ses deux leaders et Papu Gomez se dirige vers un départ. L'international argentin serait d'ailleurs sur les tablettes du PSG sur conseil d'Angel Di Maria, son coéquipier en sélection. En revanche, Leonardo aurait du pain sur la planche puisque le joueur de 32 ans ne souhaiterait pas s'éloigner de ses bases et envisagerait donc de rester en Serie A.

Une préférence mais pas encore de décision pour Papu Gomez