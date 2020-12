Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette improbable révélation sur l'avenir de Braithwaite !

Publié le 27 décembre 2020 à 1h30 par H.G.

Alors que Martin Braithwaite a longtemps été annoncé sur le départ du FC Barcelone, l’ancien joueur du Toulouse Football Club aurait finalement réussi à assurer son avenir au sein du club catalan grâce à ses bonnes performances.

Le FC Barcelone a connu un véritable tournant dans son effectif l’été dernier avec le départ de Luis Suarez. L’international uruguayen n’entrait pas dans les plans de Ronald Koeman et a donc rejoint l’Atlético de Madrid. Pendant ce temps, le Barça souhaitait logiquement enrôler son successeur et était annoncé sur les traces de Memphis Depay et de Lautaro Martinez dans cette optique. Problème, aucun des deux hommes n’a rallié les pensionnaires du Camp Nou, chose qui conduit le FC Barcelone à se retrouver avec le seul Martin Braithwaite en guise de numéro 9 de métier. Seulement voilà, le joueur arrivé en tant que joker médical l’hiver dernier en provenance du CD Leganés est loin d’être ridicule lorsque Ronald Koeman fait appel à lui, bien au contraire même ! En effet, le Danois a inscrit 5 réalisations et délivré 2 passes décisives en 769 minutes de jeu disputées cette saison toutes compétitions confondues.

Le Barça voudrait un nouvel attaquant, mais Martin Braithwaite ne serait pas menacé