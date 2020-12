Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Koeman serait déterminant pour ce renfort hivernal !

Publié le 26 décembre 2020 à 23h00 par La rédaction

Alors que Ronald Koeman souhaiterait se renforcer cet hiver, sa position difficile au sein du FC Barcelone pourrait avoir raison d'une potentielle arrivée de Georginio Wijnaldum.

Après le mandat décevant de Quique Setien, le FC Barcelone a confié les clés à Ronald Koeman, mais le technicien néerlandais n'est pas encore parvenu à redresser le club. Les Blaugrana vivent un début de saison difficile, en attestent les huit points de retard sur l'Atletico en Liga, malgré un match en plus. Le nouvel entraîneur compterait encore sur quelques recrues pour finaliser son effectif et apposer finalement sa patte à Barcelone. L'entraîneur barcelonais rechercherait ainsi un défenseur central et un attaquant pour pallier les nombreuses blessures et le départ de Luis Suarez. Mais Ronald Koeman demanderait également Georginio Wijnaldum pour renforcer son milieu de terrain.

Le transfert de Wijnaldum dépendrait de Koeman