Mercato - Real Madrid : Ça se bouscule en coulisse pour le «Messi japonais» !

Publié le 27 décembre 2020 à 1h00 par A.D.

Alors qu'Unai Emery ne semble pas compter sur lui à Villarreal, Takefusa Kubo aurait plusieurs pistes pour rebondir. En effet, Getafe, le Betis et la Real Sociedad espéreraient le récupérer en prêt au mois de janvier jusqu'à la fin de la saison.

Pour emmagasiner du temps de jeu, Takefusa Kubo a été prêté par le Real Madrid à Villarreal lors du dernier mercato estival. Toutefois, son passage dans le sous-marin jaune ne se passe pas du tout comme prévu. En effet, Takefusa Kubo ne parvient pas à obtenir les bonnes grâces d'Unai Emery et peine à obtenir du temps de jeu. Interrogé sur la situation de ses jeunes joueurs, l'ancien coach du PSG a d'ailleurs envoyé un tacle indirect à la pépite japonaise de 19 ans. « Des opportunités pour les jeunes ? Ils en ont tous eu. Mais nous ne sommes pas ici pour offrir dix matchs de suite à un joueur sans rendement. Si on donne du temps de jeu, le joueur doit faire en sorte d'en avoir plus. C'est valable aussi bien pour les jeunes que pour les autres. Il y a une exigence ici : gagner » , avait déclaré Unai Emery il y a quelques jours.

Takefusa Kubo aurait des pistes concrètes pour son avenir