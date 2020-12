Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vers un gros retournement de situation dans le dossier Saliba ?

Publié le 27 décembre 2020 à 0h45 par La rédaction

Dans l’impasse à Arsenal, William Saliba se dirige vers un nouveau prêt au mois de janvier. Déterminés à saisir l’opportunité, les Verts pourraient voir leurs ambitions freinées, et leur ancien joueur rester en Angleterre.

Depuis cet été et le départ de Wesley Fofana vers Leicester, Claude Puel doit composer avec une défense centrale en chantier. L’AS Saint-Étienne a bien tenté de compenser cette vente par le renfort en prêt de Panagiotis Restos. Mais le Grec, perpétuellement blessé, n’offre finalement pas de réelle possibilité au coach des Verts , qui rêve d’un renfort en janvier. Dans le même temps, l’ancien forézien William Saliba n’a toujours pas fait ses grands débuts avec Arsenal. Mikel Arteta a ouvert la porte à un prêt du défenseur de 19 ans, en janvier, lui qui était déjà prêté à l’AS Saint-Étienne la saison passée.

Saliba plutôt vers l’Angleterre ?