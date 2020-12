Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Arturo Vidal répond à Lionel Messi après son départ !

Publié le 27 décembre 2020 à 0h30 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Arturo Vidal a quitté le FC Barcelone et Lionel Messi pour rejoindre Antonio Conte à l'Inter. Interrogé sur son départ du Barça, l'international chilien a dévoilé les coulisses de son transfert avant de revenir sur le message d'adieu de La Pulga.

Alors qu'il ne faisait pas partie des plans de Ronald Koeman, Arturo Vidal a été libéré de son contrat avec le FC Barcelone pour pouvoir s'engager avec l'Inter. Triste de voir l'international chilien quitter le Barça, Lionel Messi, tout comme certains de ses coéquipiers, avait tenu à lui faire passer un message fort. « Je ne te connaissais pas vraiment et tu m’as toujours semblé être un phénomène, mais plus tard, j'ai eu la chance de te rencontrer personnellement et tu m’as surpris encore plus. On a passé deux ans à partager beaucoup de choses et tu t’es fait beaucoup remarquer, tu vas manquer au vestiaire. Je te souhaite bonne chance pour cette nouvelle étape dans ton nouveau club. Nous nous reverrons, c'est sûr » , avait posté le capitaine du Barça sur son compte Instagram en septembre dernier. Lors d'un entretien accordé à Sky Sport ce samedi, Arturo Vidal s'est livré sur les mots d'adieux de Lionel Messi, après avoir raconté les coulisses de son départ de Barcelone.

«J'ai toujours été très proche de l'Inter, mais le bon moment n'était pas arrivé»