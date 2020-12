Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Emery envoie un terrible message au «Messi Japonais» !

Publié le 23 décembre 2020 à 22h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que Takefusa Kubo pourrait quitter le Villarreal CF dès cet hiver, Unai Emery ne s'est pas privé de critiquer indirectement son milieu offensif âgé de 19 ans.

Après une bonne première saison en prêt au sein du RCD Mallorca en 2019/2020, Takefusa Kubo a franchi un pallier en étant prêté au Villarreal CF cette saison. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu pour celui qu’on surnomme le « Messi Japonais ». En effet, le joueur de 19 ans ne bénéficie pas d’un temps de jeu conséquent et ne parvient pas à convaincre Unai Emery de compter davantage sur lui. Par conséquent, le prêt de Takefusa Kubo pourrait s'achever six mois plus tôt que prévu. Le Villarreal CF serait maintenant disposé à le renvoyer au Real Madrid, qui se chargerait de lui trouver un nouveau club où il pourrait davantage s’épanouir en prêt.

« Nous ne sommes pas ici pour offrir dix matchs de suite à un joueur sans rendement »