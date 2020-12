Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grosse révélation sur cette opération à 8M€ !

Publié le 27 décembre 2020 à 21h45 par A.M.

Recruté pour 8M€ l'été dernier, Luis Henrique a connu une première partie de saison assez poussive. Malgré tout, son intégration serait parfaitement réussie.

Bien décidé à miser sur l'avenir, l'OM n'a pas hésité à lâcher 8M€ afin de s'attacher les services de Luis Henrique lors du précédent mercato estival. Arrivée en provenance de Botafogo, le jeune ailier brésilien a connu une première partie de saison poussive au point qu'André Villas-Boas reconnaisse une erreur de recrutement. « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », confiait l'entraîneur de l'OM au début du mois de décembre. Et pourtant, en interne, Luis Henrique serait comme un poisson dans l'eau.

Luis Henrique, une intégration réussie ?