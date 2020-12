Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur l'avenir de Julian Draxler !

Publié le 27 décembre 2020 à 22h15 par H.K.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Julian Draxler pourrait quitter le PSG. Alors qu'une arrivée de l'international allemand est parfois évoquée du côté de la Serie A, l'Atalanta ne serait pas une option sérieuse pour lui.

L’avenir de Julian Draxler serait toujours en suspens du côté du PSG. En fin de contrat à l’issue de la saison avec le club parisien, l’Allemand ne devrait pas être conservé par les dirigeants, qui souhaitent lui trouver une porte de sortie depuis plusieurs mois. Le joueur irait depuis plusieurs mois contre la volonté des dirigeants, qui voudraient s’en séparer le plus rapidement possible afin de tirer profit d’une potentielle vente. Et une porte de sortie se serait déjà refermée pour Draxler…

Pas de départ à l’Atalanta pour Draxler