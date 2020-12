Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette annonce qui relance le dossier Pogba !

Publié le 27 décembre 2020 à 21h30 par Th.B.

Toujours dans le viseur du Real Madrid, Paul Pogba figurerait également dans celui de la Juventus qui prévoirait de le rapatrier cet hiver. Néanmoins, un transfert à la Casa Blanca pourrait bien se dessiner.

Comme son agent Mino Raiola le révélait à Tuttosport au début du mois de décembre, un départ de Paul Pogba de Manchester United se préciserait bien que son contrat court jusqu’en juin 2022. Le renommé agent italo-néerlandais est souvent parvenu à ses fins afin de trouver le meilleur deal possible pour ses clients. Selon différents médias, le coeur de Pogba balancerait entre son rêve du Real Madrid et son ancien club de la Juventus. Eurosport UK assurait samedi qu’une offensive cet hiver de la Vieille Dame serait une possibilité sous la forme d’un échange de joueurs. Néanmoins, nul ne sait si une telle opération verra le jour. Cette incertitude pourrait finalement jouer en faveur du Real Madrid à la fin de la saison, si deux critères venaient à être remplis.

« Le Real Madrid ? Cela dépendra de deux facteurs »