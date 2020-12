Foot - Mercato - Arsenal

Mercato : Mesut Özil proposé à un cador européen ?

Publié le 27 décembre 2020 à 18h40 par H.K.

En fin de contrat à l’issue de la saison avec Arsenal et éloigné des terrains depuis plusieurs mois, Mesut Özil aurait été proposé à la Juventus. Mais son avenir ne devrait pas s’écrire en Italie puisqu’Andrea Pirlo aurait refusé sa venue…