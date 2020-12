Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s'ouvre pour Leonardo avec Dybala !

Publié le 27 décembre 2020 à 15h15 par D.M.

Paulo Dybala n’a toujours pas trouvé d’accord avec son club pour prolonger son bail. Si la situation s’éternise, le joueur pourrait quitter la Juventus. Le PSG aurait coché son nom.

« J'aime la Juve et je l'ai toujours dit. Je ne parle pas beaucoup, mais je me mets en colère quand les gens disent des choses fausses. J'ai une bonne relation avec les fans et ceux qui répandent certaines rumeurs le font pour retourner les fans contre moi. Je suis fidèle à ce club et quiconque est proche de moi le sait » avait indiqué il y a quelques jours Paulo Dybala. Mais pourtant, le joueur argentin n’est pas certain de rester dans son club de cœur la saison prochaine. Sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2022, le joueur de 27 ans a entamé des discussions avec ses dirigeants pour rallonger son bail, mais pour l’heure, un accord ne semble pas prêt d’être trouvé.

Dybala pourrait quitter la Juventus