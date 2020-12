Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier brulant est déjà réglé par l’arrivée de Pochettino !

Publié le 27 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

Au PSG, l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc de touche va changer énormément de chose. Et aux yeux de Mauro Icardi, cela sera une très bonne nouvelle.

A l’instar de Kylian Mbappé qui s’est exprimé publiquement à ce sujet, plusieurs joueurs du PSG ont été touchés par le départ de Thomas Tuchel, qui doit encore être officialisé. En revanche, d’autres ont certainement accueilli cette nouvelle fracassante avec plus de joie. Cela pourrait notamment être le cas avec Mauro Icardi. En effet, depuis plusieurs mois, l’attaquant argentin vivait un gros calvaire avec Tuchel, qui ne lui faisait pas confiance et lui accordait un très faible temps de jeu. Un cauchemar qui prend donc fin pour Icardi, qui va donc pouvoir se relancer sous les ordres de Pochettino, son compatriote argentin.

Un départ, de l’histoire ancienne ?