Mercato - Real Madrid : L'avenir du «Messi japonais» totalement relancé ?

Publié le 28 décembre 2020 à 1h00 par La rédaction

En manque de temps de jeu à Villarreal, Takefusa Kubo pourrait rapidement rebondir dans un nouveau club lors du mercato hivernal. Si les prétendants ne manquent pas, le coût d'un éventuel prêt du «Messi japonais» pourrait refroidir certaines ardeurs...

Considéré comme l'un des plus grands talents du Real Madrid, Takefusa Kubo est en grande difficulté du côté de Villarreal cette saison. Après un prêt convaincant à Mallorca la saison passée malgré la relégation du club, le crack japonais est passé dans une tout autre catégorie en rejoignant cet été le sous-marin jaune, qualifié en Europa League et coaché par Unai Emery, de retour en Espagne après des passages mitigés au PSG et à Arsenal. S'il pensait pouvoir obtenir un temps de jeu conséquent, la réalité est tout autre pour Takefusa Kubo, alors que le technicien espagnol ne semble pas lui accorder sa confiance. Agacé devant le faible temps de jeu du «Messi japonais» , le Real Madrid souhaiterait le rappeler de son prêt dès janvier afin de le prêter à un nouveau club, où il bénéficiera d'un plus grand rôle. Toutefois, si plusieurs clubs seraient intéressés, le poids économique de l'international japonais pourrait freiner les prétendants...

Getafe intéressé, mais...