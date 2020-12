Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Jorge Mendes pourrait relancer un dossier de Zidane !

Publié le 27 décembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Décevant depuis son arrivée au Real Madrid, Luka Jovic devrait être prêté en janvier pour tenter de se relancer. Si le Serbe suscite l’intérêt du Milan AC, il pourrait également atterrir en Premier League.

Après avoir été proche de faire ses valises cet été, Luka Jovic est finalement resté du côté du Real Madrid. Le Serbe, débarqué à l’été 2019 contre 60M€, restait sur une première saison très décevante sous les couleurs madrilènes. Et malgré plusieurs opportunités offertes par Zinédine Zidane depuis la reprise, le joueur de 23 ans n’a toujours pas apporté satisfaction. Touché par le Covid-19 puis blessé, l’ancien buteur de l’Eintracht Francfort enchaîne les problèmes, et se trouve de nouveau sur la liste des départs à l’approche du mercato d’hiver, avec l’espoir d’enfin se relancer. Une opportunité que le Milan AC serait prêt à saisir afin de faire souffler Zlatan Ibrahimovic.

Jovic à Wolverhampton grâce à Jorge Mendes ?