Mercato - Real Madrid : Le clan Jovic s'active pour boucler son départ !

Publié le 27 décembre 2020 à 0h00 par La rédaction

Alors que Luka Jovic semble se diriger vers un prêt lors du prochain mercato, l'international serbe aurait plusieurs portes de sortie. Son agent validerait notamment un passage à l'AC Milan.

En manque de temps de jeu cette saison, Luka Jovic n'a pas été aidé par le coronavirus et sa blessure aux abducteurs. L'international serbe n'a plus foulé un terrain depuis la terrible défaite à Valence (4-1) le 8 novembre, durant laquelle il n'a joué que sept petites minutes. Le joueur de 23 ans n'enregistre que deux titularisations contre le Real Betis et le Real Valladolid. Pour retrouver sa forme et sa confiance, Luka Jovic devrait être prêté lors du mercato hivernal et plusieurs clubs seraient sur les rangs.

Luka Jovic ouvre la porte au Milan AC