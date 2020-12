Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie se précise pour cet indésirable de Zidane !

Publié le 26 décembre 2020 à 20h00 par La rédaction

En difficulté au Real Madrid, Luka Jovic pourrait se relancer avec un prêt dès cet hiver. Et un retour à l'Eintracht Francfort intéresserait l'international serbe.

La marche était trop haute. Du moins, pour l'instant. Depuis son arrivée au Real Madrid, Luka Jovic n'a jamais réussi à gagner sa place ou à s'imposer aux yeux de Zinédine Zidane. Face notamment à la concurrence de Karim Benzema, le joueur de 23 ans peine à trouver le chemin des terrains avec seulement deux titularisations et deux entrées en jeu en Liga cette saison. Les Merengue pourraient ainsi décider de prêter leur attaquant cet hiver pour le relancer et récupérer un joueur en confiance l'été prochain. L'AS Roma, l'Hertha Berlin et le Milan AC se seraient positionnés, mais une autre destination aurait les faveurs de Luka Jovic.

Luka Jovic n'a pas oublié l'Eintracht Francfort