Mercato - Real Madrid : Une offensive pour Erling Braut Haaland ?

Publié le 28 décembre 2020 à 0h30 par Th.B.

Bien que la priorité du Real Madrid semble être Kylian Mbappé à ce jour, un journaliste qui fait partie intégrante de l’équipe de Gianluca Di Marzio a laissé entendre qu’une offensive merengue pour Erling Braut Haaland n’était pas une option à écarter.

De quoi sera fait l’avenir d’Erling Braut Haaland ? Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international norvégien de 20 ans serait cependant susceptible de plier bagage à la fin de la saison. La cause ? Sachant pertinemment que la clause libératoire de 75M€ sera levée par un des courtisans de l’attaquant en 2022, le Borussia Dortmund envisagerait de vendre Haaland au prix fort lors du prochain mercato estival. C’est du moins l’information que Eurosport UK a récemment communiqué. Le Real Madrid est l’une des potentielles destinations d’Erling Braut Haaland, bien qu’il soit annoncé plus proche de Chelsea et de Manchester City qu’ailleurs et que Kylian Mbappé soit toujours la priorité des dirigeants du Real Madrid. Et une tentative du club merengue serait une possibilité.

« Le Real Madrid va essayer »