Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir d’Erling Braut Haaland s’écrit à…

Publié le 27 décembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Bien que le Real Madrid soit dans le coup pour Erling Braut Haaland, l’attaquant du Borussia Dortmund prendrait plutôt la direction de l’Angleterre.

Sous contrat courant jusqu’en juin 2024 au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland pourrait quitter le BvB dès le prochain mercato estival. La cause ? Le club de la Ruhr compterait profiter de la forme étincelante de son attaquant, actuellement blessé, en cette première partie de saison pour en tirer le meilleur prix l’été prochain. Dans son contrat figurerait une clause libératoire fixée à 75M€ à compter de juin 2022. En le vendant à la fin de la saison, le Borussia Dortmund pourrait réclamer le prix qui lui convient. Le Real Madrid serait un courtisan de longue date, mais ne mènerait plus la danse. L’avenir de Haaland devrait s’écrire en Angleterre.

Londres ou Manchester ? Telle est la question