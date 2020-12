Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Haaland, le rendez-vous est pris !

Publié le 25 décembre 2020 à 7h00 par Th.B.

Bien que son fils ait annoncé lors de la cérémonie du Golden Boy qui se sentait à son aise au Borussia Dortmund, Alf-Inge Haaland a tenu à rappeler que dans le football, tout était possible. Y compris un transfert l’été prochain ? Le FC Barcelone serait sur le coup et pas le seul dans ce cas de figure.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta aimerait recruter Erling Braut Haaland s’il venait à être élu le 24 janvier prochain. Pour ce faire, il envisagerait de sacrifier Antoine Griezmann et Philippe Coutinho lors du mercato estival afin d’avoir les liquidités nécessaires pour mettre la main sur le buteur du Borussia Dortmund, récemment élu Golden Boy 2020. Au cours de la cérémonie, l’international norvégien a clairement fait savoir qu’il était heureux au Borussia Dortmund où son contrat court jusqu’en juin 2022. Cependant, d’après son père Alf-Inge, rien n’est sûr dans le football.

Le père de Haaland laisse planer le doute, les courtisans du buteur sont fin prêts