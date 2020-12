Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour le mercato estival, Leonardo sait déjà ce qu’il a à faire !

Publié le 24 décembre 2020 à 22h00 par Th.B.

Bien qu’une option d’achat ne soit pas incluse dans son prêt, Moise Kean a récemment laissé ouverte la porte à un éventuel avenir au PSG. Il n’y a plus qu’à pour le directeur sportif du club de la capitale.

En cette première partie de saison, il a été l’une des belles surprises du PSG. Arrivé en prêt dans l’optique de ne servir que d’alternative à Mauro Icardi et pour pallier les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, Moise Kean a su profiter de la blessure de l’international argentin afin de se faire une place de choix au sein du onze de départ du désormais ex-entraîneur Thomas Tuchel qui a été licencié ce jeudi et de la rotation du PSG. En attestent ses 8 buts inscrits avec la tunique parisienne depuis son arrivée. Dans le deal convenu avec Everton, qui prendra fin en juin prochain, aucune option d’achat n’a été incluse. Néanmoins, l’international italien de 20 ans ne semble pas contre rallonger le plaisir au PSG.

Moise Kean ne se ferme aucune porte, c’est la chance de Leonardo !