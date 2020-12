Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une bonne nouvelle pour ce coup proposé par Di Maria !

Publié le 28 décembre 2020 à 0h15 par H.K.

Alors que son départ ne semble plus faire l’ombre d’un doute pour le mois de janvier, Papu Gomez aurait été proposé aux dirigeants du PSG par Angel Di Maria. Et un concurrent pourrait bien être déjà hors course dans ce dossier…

Alejandro Gomez risque de faire encore parler de lui pendant de nombreuses semaines sur le marché des transferts. Suite à une altercation avec son entraîneur Gian Piero Gasperini, le meneur de jeu de l’Atalanta Bergame ne fait plus partie des plans de la Dea , et pourrait bien être contraint de quitter le club dès le mois de janvier. Angel Di Maria, son coéquipier en sélection argentine, aurait proposé son profil à ses dirigeants, et le PSG ferait donc partie des prétendants, tout comme l’AS Roma ou encore l’Inter Milan. Cependant, l'un de ces concurrents pourrait d’ores et déjà être hors course…

L’Inter ne voudrait pas aligner 10M€