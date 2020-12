Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour cette grande priorité, le Barça devra faire un énorme sacrifice !

Publié le 27 décembre 2020 à 16h30 par Dan Marciano mis à jour le 27 décembre 2020 à 16h33

Avec la grave blessure de Gérard Piqué, le FC Barcelone aurait comme priorité de recruter un défenseur central. Eric Garcia (Manchester City) serait la priorité du club catalan, qui doit cependant se séparer d’un joueur pour renforcer ce secteur en janvier.

Le mercato hivernal tombe à pic pour le FC Barcelone. Auteur d’une première partie de saison en demi-teinte, le club catalan voudrait profiter de cette fenêtre de tir pour se renforcer et notamment en défense. En effet, Samuel Umtiti se remet à peine d’une blessure au genou et n’a toujours pas retrouvé sa forme optimale, tandis que Gérard Piqué souffre d'une lésion partielle du ligament croisé du genou droit et devrait s’absenter de longs mois. Ainsi, le FC Barcelone est dans la nécessité de recruter un défenseur central au plus vite comme l’avait indiqué Ronald Koeman en conférence de presse le 23 novembre dernier : « La blessure de Piqué est une blessure importante, mais nous ne savons pas encore combien de temps il sera absent. Nous sommes en train de regarder comme nous regardions avant. Il y a deux ou trois positions que nous devons renforcer, mais actuellement, nous ne pouvons pas faire plus que de donner la chance aux jeunes. S’il y a une possibilité, il faut parler avec le club en janvier ». Et à ce poste, la priorité aurait été clairement identifiée par les responsables blaugrana.

Eric Garcia, priorité du Barça

A en croire la presse espagnole, le FC Barcelone voudrait rapatrier Eric Garcia, passé par le club blaugrana lors de sa formation et qui voit son contrat avec Manchester City expirer à la fin de la saison. Le défenseur central était déjà proche d’un retour en Catalogne lors du dernier mercato estival, mais les dirigeants n’ont pu boucler ce dossier. Ce ne serait que partie remise puisque Mundo Deportivo indique qu’Eric Garcia devrait bien prendre la direction du FC Barcelone en 2021. Reste désormais à savoir s’il rejoindra l’effectif de Ronald Koeman en janvier prochain ou alors à la fin de la saison. Sport indique que si le défenseur central venait à rejoindre la formation catalane lors du mercato hivernal alors il signera un contrat de quatre ans. Mais en grande difficulté financière, le FC Barcelone est contraint de se séparer de joueurs afin de financer l’opération Eric Garcia. Mais pour l’heure, les responsables seraient à court de solutions.

Le Barça doit vendre