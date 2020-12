Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman serait déjà fixé pour ce dossier brûlant !

Publié le 27 décembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors que Barcelone pousse pour l’arrivée d’Eric Garcia, des détails sur son futur contrat auraient déjà fuité. Le joueur souhaiterait rejoindre le Barça coûte que coûte.

Eric Garcia est bien la priorité de Barcelone. Qu’il arrive cet hiver ou cet été, le joueur de Manchester City a bien l’intention de rejoindre le Barça. Ronald Koeman pourrait souffler, lui qui cherche un renfort de taille à sa défense, alors que Gerard Piqué est blessé et que Lenglet, Mingueza et Araujo ne sont pas assurés d’être titulaire. Malgré les difficultés financières du club et les élections organisées le 24 janvier prochain, certains détails du futur contrat d’Eric Garcia seraient déjà connus.

Eric Garcia devrait signer au moins 4 ans au Barça !