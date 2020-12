Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Iniesta sort du silence sur un retour de Xavi au Barça !

Publié le 27 décembre 2020 à 15h00 par D.M.

Ancien partenaire de Xavi au FC Barcelone, Andres Iniesta pense que l’actuel entraîneur d’Al-Saad prendra un jour la tête du club catalan.

Les prochaines élections présidentielles au FC Barcelone qui doivent se tenir le 24 janvier prochain pourraient avoir de lourdes répercussions sur l’avenir de Ronald Koeman. Arrivé cet été pour prendre la succession de Quique Setién, le technicien néerlandais pourrait déjà être poussé vers la sortie. En effet, certains candidats à l’image de Victor Font voudrait installer sur le banc catalan Xavi, actuellement sous contrat avec Al-Saad. Et pour une légende du Barça , les retrouvailles entre l’ancien milieu de terrain et le FC Barcelone devraient bien avoir lieu.

« Un jour, Xavi et Barcelone se rencontreront »