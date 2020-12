Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur les retrouvailles entre Neymar et Messi !

Publié le 28 décembre 2020 à 5h30 par T.M.

Comme Neymar le souhaite, rejouera-t-il avec Lionel Messi ? Candidat à la présidence du FC Barcelone, Agusti Benedito s’est prononcé sur cette possibilité.

Depuis l’été, l’avenir de Lionel Messi fait énormément parler. Souhaitant initialement quitter le FC Barcelone, l’Argentin est finalement, mais un départ reste au centre de l’actualité. Et le sextuple Ballon d’Or est notamment attendu du côté du PSG, notamment par son grand ami, Neymar. En effet, il y a quelques jours, l’ancien joueur du Barça avait lâché une énorme bombe, exprimant son souhait de rejouer avec Messi. Cela sera-t-il possible ? Du côté de la Catalogne, on craint notamment la puissance financière du Qatar.

« Cela dépend de Messi »