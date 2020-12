Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a déjà tranché entre le Real Madrid et Liverpool !

Publié le 28 décembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ du PSG l’été prochain, Kylian Mbappé aurait déjà une nette préférence entre le Real Madrid et Liverpool qui le suivent de près.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé (22 ans) semble de plus en plus se diriger vers un transfert lors du prochain mercato estival. En effet, Leonardo semble avoir du mal à faire avancer les négociations pour une prolongation de l’attaquant français, et il paraît impensable de prendre le risque de s’engager dans sa dernière année de contrat sous peine de le voir partir libre en 2022. Mbappé pourrait donc être vendu par le PSG l’été prochain, mais pour aller où ?

Mbappé aurait une préférence pour le Real

Comme l’a révélé Ok Diario, le Real Madrid aurait une longueur d’avance sur Liverpool, qui est un autre prétendant de longue date de Kylian Mbappé. Le club merengue serait déterminé à formuler une offre lors du prochain mercato estival pour le numéro 7 du PSG, et en cas d’accord, c’est donc le Real Madrid qui devrait fort logiquement rafler la mie dans ce dossier. Affaire à suivre…