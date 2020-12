Foot - PSG

PSG - Malaise : En pleine crise du Covid, Neymar se retrouve au cœur d'une énorme polémique !

Publié le 27 décembre 2020 à 9h15 par A.M.

Alors que le Brésil fait partie des pays les plus durement touchés par l'épidémie du Covid-19, Neymar suscite l'indignation dans son pays après la révélation de l'organisation du fête réunissant 500 personnes.

De retour au Brésil où il passe les fêtes de fin d'année en famille durant la trêve hivernale avec le PSG, Neymar suscite déjà la polémique sur sa terre natale. Et pour cause, la star du club de la capitale ne devrait pas passer cette période qu'avec ses proches. Selon les informations d' O Globo , Neymar aurait décidé d'organiser une énorme fête qui aurait commencé vendredi soir et doit durer 5 jours. Une fête qui devrait réunir 500 personnes. Une information qui suscite une vague d'indignation au Brésil, l'un des pays le plus durement touché par la pandémie du Covid-19.

Neymar organise une fête avec 500 personnes

En effet, depuis le début de la crise, 200 000 brésiliens sont décédés du coronavirus tandis que 7 millions ont été infectés. Par conséquent, voir Neymar organiser une fête qui réunira 500 personnes crée une énorme polémique. Pour l'occasion, le numéro 10 du PSG aurait loué un manoir à proximité de son domicile alors que les régions de Sao Paulo et de Rio de Janeiro sont les plus impactées par la crise. Visiblement conscient de la polémique que peut susciter un tel évènement, Neymar a interdit à ses invités l'utilisation de leur téléphone afin qu'aucune image ou vidéo de cette fête géante ne se retrouve sur les réseaux sociaux. Un évènement dont l'organisation aurait coûté quasiment 950 000€ à Neymar.