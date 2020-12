Foot - PSG

PSG : Et le MVP de la première partie de saison est…

Publié le 25 décembre 2020 à 1h00 par Th.B.

Recruté à l’été 2019, Keylor Navas s’est rapidement rendu indispensable dans les buts du PSG jusqu’à devenir régulièrement le meilleur joueur sur la pelouse. Et pour plusieurs raisons, le portier costaricien peut être considéré comme le Most Valuable Player de cette première partie de saison.

Il domine souvent les débats, bien qu’il ne soit pas irréprochable dans les airs, il l’est presque sur sa ligne de but. Arrivé en provenance du Real Madrid où il ne disposait plus d’une place de titulaire à l’été 2019, Keylor Navas est devenu un membre incontournable du PSG. Ses performances sont aussi visibles que ses teintures de cheveux et unanimes aux yeux des spécialistes. Avant que Navas ne débarque dans la capitale, le manque d’un vrai leader à ce poste était regretté de beaucoup. Désormais, on ne se pose plus la question et les supporters non plus. À la mi-décembre, les internautes de Paris-Fans ont fait de Keylor Navas le meilleur joueur du PSG malgré la défaite concédée face à l’OL (0-1). Ce qui en dit long sur ce qu’il apporte à l’équipe même dans la défaite.

Keylor Navas, le MVP indiscutable et non discuté

En ce début de saison, Keylor Navas s’est montré très précieux en sortant notamment un penalty en Ligue 1 face au FC Nantes, ainsi que face à Manchester United lors du match aller de poule de Ligue des champions avant qu’il ne soit retiré puis transformé par Bruno Fernandes. Dans le jeu, Keylor Navas a sauvé le PSG à maintes reprises de déconvenues en parvenant à conserver son équipe dans le match. Son travail de gardien, Keylor Navas le remplit à merveille et sans faute contrairement à d’autres joueurs qui connaissent à quelques occasions des passages à vide. Ce qui fait de Navas, le Most Valuable Player ou MVP de cette première partie de saison.