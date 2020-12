Foot - PSG

PSG : Le top 3 des joueurs de la première partie de saison...

Publié le 24 décembre 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a connu une première moitié de saison assez mouvementée, plusieurs éléments de Thomas Tuchel ont réussi à tirer leur épingle du jeu en affichant un bon niveau.

Qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions et plus que jamais en course pour le titre en Ligue 1, le PSG n’a pas pour autant connu une première partie de saison très facile. Le club de la capitale a laissé filer des points, mais surtout, n’a pas toujours convaincu dans le contenu de ses matchs. Néanmoins, malgré quelques sorties décevantes, le PSG pu s’appuyer sur plusieurs joueurs ayant fait preuve d’une régularité intéressante ces derniers mois.

Navas, Rafinha et Kean ont convaincu

Le premier d’entre eux est Keylor Navas, le gardien du PSG, qui continue d’apporter entière satisfaction depuis son arrivée à l’été 2019. Par ailleurs, le mercato estival de Leonardo a porté ses fruits puisque Rafinha et Moise Kean font également partie des trois grandes satisfactions de cette première moitié de saison au PSG.