PSG - Malaise : Après Neymar, l'état de Mbappé préoccupe en interne !

Publié le 21 décembre 2020 à 19h30 par Bernard Colas

Laissé sur le banc par Thomas Tuchel face au LOSC ce dimanche, Kylian Mbappé devrait une nouvelle fois souffler contre Strasbourg mercredi pour le dernier match de l’année 2020. Le Bondynois est en effet à bout physiquement, mais aussi mentalement.

L’état de Kylian Mbappé inquiète. Alors qu’il avait débuté sur le banc contre l’OL ce dimanche avant d’entrer en jeu durant la seconde période, l’attaquant de 22 ans avait retrouvé sa place quelques jours face au FC Lorient, rencontre durant laquelle il inscrivit son 13e but de la saison toutes compétitions confondues. Mais ce dimanche, Thomas Tuchel s’est une nouvelle fois passé des services de sa jeune star au coup d’envoi du choc contre Lille. « Il n'y a pas de logique. Il a joué sans douleur et sans problème puis ce n'était plus possible qu'il s'entraîne ensuite, il n'a rien fait pendant 3 jours parce qu'il a eu des douleurs 24 heures après le match. On ne sait pas pourquoi alors qu'il n'a eu aucun souci pendant le match mais c'était comme ça, des douleurs sans entraînement après un match physique. La situation n'est pas logique mais c'est dommage car il nous manquait beaucoup de qualités pour un match comme ça : Neymar, Bernat, Icardi, Diallo… Beaucoup de joueurs normalement décisifs sur le terrain, qui nous apportent de la qualité pour faire des choses plus faciles, nous manquent. », a regretté Thomas Tuchel après le match. Un principe de précaution pour Kylian Mbappé qui devrait encore être appliqué par le PSG ce mercredi.

Kylian Mbappé n’en peut plus…