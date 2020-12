Foot - PSG

PSG : Les trois flops du début de saison sont…

Publié le 24 décembre 2020 à 6h30 par G.d.S.S.

Même si le PSG reste en course dans l’ensemble des compétitions, certains éléments de Thomas Tuchel n’ont clairement pas donné satisfaction depuis le début de la saison. Petit tour des flops parisiens.

Alors que le PSG affrontera le FC Barcelone en 8es de finale de la Ligue des Champions et doit faire face à une rude concurrence cette saison pour le titre en Ligue 1, Thomas Tuchel aura besoin de ses meilleurs éléments pour les échéances de fin de saison. Pourtant, ces derniers mois, certains joueurs ont eu du mal à être au niveau, et nous vous proposons un top 3 des plus gros flops de ce début de saison au PSG.

Kehrer, Gueye et Icardi ont déçu

Le premier d’entre eux n’est autre que Thilo Kehrer, le défenseur central allemand, qui peine toujours autant à convaincre au PSG depuis son arrivée en 2018 pour 37M€. Mais Kehrer n’est pas le seul à avoir déçu ces derniers mois, puisqu’Idrissa Gueye peine également à redresser la barre avec le PSG. Et enfin, Mauro Icardi a raté un nombre important de rencontres, et le buteur argentin va devoir se reprendre afin que son expérience parisienne ne vire pas au fiasco.