PSG : Et si c’était lui le joker du club cette saison ?

Publié le 25 décembre 2020 à 11h00 par Th.B.

Recruté en toute fin de mercato en provenance du FC Barcelone, Rafinha Alcantara commence à faire son trou dans le milieu de terrain du PSG. Quitte à s’y installer définitivement à terme ?

« Effectivement, je me sens très bien physiquement mais aussi avec mes coéquipiers. C’est un club qui rend les choses très faciles pour s’adapter, et j’en suis très content ». Voici le message que Rafinha Alcantara a fait passer après le match face au FC Lorient à la mi-décembre au micro de Téléfoot . Dans les ultimes heures du mercato estival, Rafinha Alcantara a débarqué au PSG en provenance du FC Barcelone qui a accepté de le laisser filer libre bien que son contrat courrait jusqu’en juin 2021, à condition de bénéficier d’un fort pourcentage à la revente, à savoir 35M€. Joker de Thomas Tuchel qui a cependant été licencié jeudi, en cette première partie de saison, l’international brésilien a montré au fil des matchs ses qualités techniques et ce qu’il pouvait apporter au PSG jusqu’à rendre une copie presque parfaite face au FC Lorient et faisant une entrée déterminante quelques jours plus tôt face à Manchester United.

Rafinha Alcantara, l’atout pique du PSG ?