Mercato - OM : Longoria interpelle clairement Villas-Boas pour son avenir !

Interrogé sur l'avenir d'André Villas-Boas, dont le contrat à l'OM prend fin en juin prochain, Pablo Longoria assure qu'il souhaite que le technicien portugais prolonge son bail.

L'avenir d'André Villas-Boas est le dossier brûlant du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, le contrat du technicien portugais s'achève en juin prochain, et pour le moment, il n'a toujours pas prolongé ce qui inquiète du côté de l'OM compte tenu de ses excellents résultats, notamment en Championnat. C'est derniers jours, Jacques-Henri Eyraud affichait d'ailleurs son souhait de le voir rester sur le banc phocéen la saison prochaine. « Pablo est chargé de ce dossier, il discute avec ses représentants de la façon dont il voit l’avenir, ses projets personnels, sa vision pour le club dans un contexte compliqué. Je souhaite qu’André poursuive son aventure à l’OM. Il apprécie le cadre de vie, il a une personnalité qui va bien avec cette ville, ce club. Et il a, d’abord, des résultats exceptionnels », confiait le président de l'OM dans les colonnes de L'Equipe . Et visiblement, Pablo Longoria semble avoir le même avis.

«L'intention est de poursuivre ensemble, on doit trouver la façon de le faire»