Mercato - Barcelone : Un nouveau prétendant pour cet indésirable de Koeman ?

Publié le 28 décembre 2020 à 7h00 par H.K.

Alors que son temps de jeu se réduit de plus en plus au FC Barcelone, Junior Firpo pourrait quitter le FC Barcelone dès le mois de janvier. Et un nouveau prétendant pourrait rapidement se manifester dans ce dossier…

Junior Firpo avait tout d’une bonne pioche. Recruté par le Barça contre 18M€ en 2019, le latéral gauche arrivait avec une solide réputation en provenance du Real Betis. Rapide, bon à la récupération et capable de se projeter rapidement vers l’avant, il présentait le profil parfait pour suppléer à Jordi Alba sur le flanc gauche de la défense catalane. Seulement, Firpo n’a pas été au niveau, et le FC Barcelone, en manque d’argent, songerait à s’en séparer dès le mois de janvier. Si Getafe ou encore l’Inter Milan seraient sur le coup, un nouveau club pourrait bientôt se manifester dans ce dossier…

Firpo à Naples en cas de départ de Ghoulam ?